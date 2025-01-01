Elektronisches Wissen Rechnungswesen
- Hilfe bei Fragen zur Buchführung
- Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses nach Handels- oder Steuerrecht sowie der Einnahmenüberschussrechnung
- Komfortabler Aufruf im Arbeitsprozess durch Programmverbindung aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen
- Auslieferung mit den Programmen Kanzlei-Rechnungswesen und Rechnungswesen kommunal
Beschreibung
Das Programm Elektronisches Wissen Rechnungswesen unterstützt Sie bei allen Fragen zur Buchführung, zur Einnahme-Überschuss-Rechnung bzw. zum Jahresabschluss.
Durch eine Programmverbindung aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen kann Elektronisches Wissen Rechnungswesen komfortabel im Arbeitsprozess aufgerufen werden.
Elektronisches Wissen Rechnungswesen wird mit den folgenden DATEV-Programmen ausgeliefert:
-
Kanzlei-Rechnungswesen
-
Rechnungswesen kommunal
Inhalt
-
Lexikon Rechnungswesen mit über 700 Schlagwörter zu Themen aus den Bereichen
-
Buchführung
-
Jahresabschluss
-
Einnahmenüberschussrechnung.
-
-
Gesetze, Urteile und Verwaltungsanweisungen, wie z.B.
-
EStG, HGB
-
Entscheidungen des BFH und der Finanzgerichte
-
BMF-Schreiben und Verfügungen der Oberfinanzdirektionen
-
-
Arbeitshilfen
-
Buchungsbeispiele
-
Kontenerläuterungen zu den Konten des SKR03 und SKR04
-
Checklisten und Muster
-
AfA-Tabellen
-
Konten (Übersichten zu bestimmten Themen wie z.B. Pensionsrückstellungen)
-