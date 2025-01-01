Art.-Nr. 60167 | LEXinform

Elektronisches Wissen Rechnungswesen

  • Hilfe bei Fragen zur Buchführung
  • Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses nach Handels- oder Steuerrecht sowie der Einnahmenüberschussrechnung
  • Komfortabler Aufruf im Arbeitsprozess durch Programmverbindung aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen
  • Auslieferung mit den Programmen Kanzlei-Rechnungswesen und Rechnungswesen kommunal
Preis- und Lieferinformationen

Beschreibung

Das Programm Elektronisches Wissen Rechnungswesen unterstützt Sie bei allen Fragen zur Buchführung, zur Einnahme-Überschuss-Rechnung bzw. zum Jahresabschluss.

Durch eine Programmverbindung aus den DATEV Rechnungswesen-Programmen kann Elektronisches Wissen Rechnungswesen komfortabel im Arbeitsprozess aufgerufen werden.

Elektronisches Wissen Rechnungswesen wird mit den folgenden DATEV-Programmen ausgeliefert:

  • Kanzlei-Rechnungswesen

  • Rechnungswesen kommunal

Inhalt

  • Lexikon Rechnungswesen mit über 700 Schlagwörter zu Themen aus den Bereichen

    • Buchführung

    • Jahresabschluss

    • Einnahmenüberschussrechnung.

  • Gesetze, Urteile und Verwaltungsanweisungen, wie z.B.

    • EStG, HGB

    • Entscheidungen des BFH und der Finanzgerichte

    • BMF-Schreiben und Verfügungen der Oberfinanzdirektionen

  • Arbeitshilfen

    • Buchungsbeispiele

    • Kontenerläuterungen zu den Konten des SKR03 und SKR04

    • Checklisten und Muster

    • AfA-Tabellen

    • Konten (Übersichten zu bestimmten Themen wie z.B. Pensionsrückstellungen)

Details & Preise

