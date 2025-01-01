Elektronisches Wissen Steuerdeklaration
- Unterstützung bei der Erstellung der Steuererklärungen
- Erläuterung der Steueränderungen je Vordruckzeile
- Auslieferung mit den DATEV Steuerprogrammen
Beschreibung
Das Programm Elektronisches Wissen Steuerdeklaration erleichtert Ihnen die Erstellung der jährlichen Steuererklärung.
Gesetzliche Änderungen und Neuerungen eines Veranlagungszeitraums, aus Rechtsprechung und Finanzverwaltung, werden vordruckzeilenbezogen dargestellt. So können Sie sicher sein, dass bei der Bearbeitung der Steuererklärung der jeweils aktuelle Rechtsstand berücksichtigt wird.
Elektronisches Wissen Steuerdeklaration wird mit den folgenden Steuerprogrammen ausgeliefert:
-
Einkommensteuer classic/comfort
-
Körperschaftsteuer classic/comfort
-
Umsatzsteuer classic
-
Gewerbesteuer classic
Inhalt
-
Vordruckzeilenbezogene Darstellung steuerrechtlicher Neuerungen
-
in den wichtigsten Erklärungsvordrucken zur Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer
-
in einem Veranlagungszeitraum
-
-
Gesetzestexte und Richtlinien im Volltext
-
Verlinkungen auf Verwaltungsanweisungen und Urteile in LEXinform
-
Formulare
-
Erweiterte Suchfunktion
z. B. Suche nach Veranlagungszeitraum, Formular und Vordruckzeile