Das Programm Elektronisches Wissen Steuerdeklaration erleichtert Ihnen die Erstellung der jährlichen Steuererklärung.

Gesetzliche Änderungen und Neuerungen eines Veranlagungszeitraums, aus Rechtsprechung und Finanzverwaltung, werden vordruckzeilenbezogen dargestellt. So können Sie sicher sein, dass bei der Bearbeitung der Steuererklärung der jeweils aktuelle Rechtsstand berücksichtigt wird.