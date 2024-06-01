Energieeffizientes Bauen und Sanieren
- Übersicht der Förderprogramme
- Prozess der Beantragung
- Fallstricke bei der Antragstellung
Erscheinungstermin: Juni 2024
Beschreibung
In Deutschland verbrauchen Gebäude gemäß Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz etwa 35 % der gesamten Energie. Damit hat dieser Bereich einen erheblichen Einfluss auf unsere Umwelt. In den letzten Jahren wurden daher verschiedene gesetzliche Vorgaben mit spezifischen Rahmenbedingungen eingeführt, um den Energiebedarf von Neubauten und sanierten Altbauten zu reduzieren. Das Gebäudeenergiegesetz ist ein Beispiel dafür. Es legt energetische Anforderungen für Neubauten und Sanierungen fest, regelt die Erstellung und Nutzung von Energieausweisen und setzt Standards für den Einsatz erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung von Gebäuden.
Die Umsetzung dieser Anforderungen ist allerdings oft mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden. Daher wurden verschiedene Förderprogramme eingeführt, um Bauherren wie Eigentümer von Wohneigentum aber auch Unternehmer und Sanierungswillige zu entlasten.
Insbesondere seit Anfang 2023 ist die Förderlandschaft aufgrund mehrmaliger Anpassungen von Gesetzentwürfen und den damit einhergehenden Änderungen der entsprechenden Förderungen immer undurchsichtiger und komplexer geworden. Eine Recherche im Internet ist oftmals nicht mehr zielführend, da man mit vielen veralteten oder nicht mehr zutreffenden Informationen konfrontiert wird. Deshalb ist es wichtig, die Systematik, die hinter den verschiedenen Förderprogrammen steckt, zu kennen und eventuelle Fallstricke, die zu einer Ablehnung der Förderung führen könnten, zu vermeiden.
Dieses Kompaktwissen bietet einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der Fördermöglichkeiten und deren Systematik, um Ihre Mandantinnen und Mandanten in diesem Bereich optimal zu beraten.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Andreas Steinberger
Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt, Zertifizierter Fördermittelberater (VÖB)®
Andreas Steinberger ist derzeit als Unternehmensberater bei der ECOVIS Unternehmensberatung GmbH beschäftigt. Zuvor war er im Bankenwesen tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Begleitung von Unternehmen bei Sanierungs- und Restrukturierungsprozessen sowie bei der Planung und Umsetzung von Investitionen. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für Fragen im Bereich Fördermittel.
Details & Preise
Energieeffizientes Bauen und Sanieren
Erscheinungstermin: Juni 2024