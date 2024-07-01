Grenzgänger Deutschland Schweiz
- Doppelbesteuerungsabkommen
- Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: Juli 2024
In Deutschland zu wohnen und in der Schweiz zu arbeiten, ist eine interessante Option – in der Regel treffen dann hohe Gehälter auf niedrige Lebenshaltungskosten. Dies nutzen bereits rund 60.000 Grenzgänger. Die meisten von ihnen kommen aus Landkreisen, die direkt an die Schweiz angrenzen.
Wer sich für eine Arbeit in der Schweiz interessiert, sollte sich mit den steuerlichen Folgen auseinandersetzen. In dieser Konstellation gilt das deutsch-schweizerische Doppelbesteuerungsabkommen, das für Laien nur schwer verständlich ist.
Die Mandanten-Info-Broschüre unterstützt Sie dabei, Ihren Mandantinnen und Mandanten die Besteuerung ihres in der Schweiz erzielten Arbeitslohns zu erklären. Sie wurde ergänzt um Ausführungen zum Homeoffice und enthält alle relevanten Neuregelungen zum 01.01.2025.
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Stefan Bieroth
Diplom-Finanzwirt (FH)
Stefan Bieroth ist tätig im Festsetzungsbereich der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit der Besteuerung von Kapitalgesellschaften, Gemeinnützigkeitsrecht sowie der steuerlichen Behandlung und Besteuerung von Immobilien. In diesem Bereich hält er innerhalb und außerhalb der Finanzverwaltung Vorträge.
Erscheinungstermin: Juli 2024