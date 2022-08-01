Zunehmend beziehen Unternehmen im Inland Dienstleistungen aus dem europäischen oder dem sonstigen Ausland. Dabei kann sich nach § 13b UStG die Steuerschuld verlagern, sodass der inländische Leistungsempfänger die Umsatzsteuer für die an ihn erbrachte Leistung an sein Finanzamt abzuführen hat. Auf der anderen Seite erschließen zunehmend nur in Deutschland ansässige Unternehmen neue Tätigkeitsfelder im europäischen Gemeinschaftsgebiet bzw. Drittland.

Bevor aber die richtigen umsatzsteuerrechtlichen Folgen gezogen werden können, heißt es, den Ort der sonstigen Leistung sicher zu bestimmen. Denn nur Leistungen, die im Inland erbracht werden, unterliegen der deutschen Umsatzsteuer. Die zutreffende Ortsbestimmung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist oft schwierig und bedarf sorgfältiger Überlegungen. Erschwerend kommt hinzu, dass das deutsche Umsatzsteuerrecht mit § 3a bis § 3g UStG derartig komplexe Regelungen zur Bestimmung des Leistungsortes geschaffen hat, dass es selbst fachkundigen Anwendern des Gesetzes schwerfällt, die richtige umsatzsteuerrechtliche Einordnung zu treffen.