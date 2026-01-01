Der E-Commerce zählt zu den dynamischsten Mandantenbereichen und stellt Kanzleien vor besondere fachliche und organisatorische Herausforderungen. Unterschiedliche Geschäftsmodelle, hohe Belegvolumina, internationale Zahlungsströme und Marktplätze wie Amazon oder eBay erfordern ein tiefes Verständnis des Marktes sowie effizient strukturierte Kanzleiprozesse.

In diesem Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über den E-Commerce-Markt und seine typischen Geschäftsmodelle. Ein Berufskollege berichtet aus eigener Kanzleipraxis über Erfahrungswerte, wiederkehrende Fragestellungen und typische Stolpersteine in der Zusammenarbeit mit Online-Händlern.

Anhand von Best-Practice-Ansätzen und konkreten Praxisbeispielen zeigen wir, wie E-Commerce-Mandate effizient betreut werden können – von der strukturierten Belegverarbeitung über Zahlungsabgleiche bis hin zu aussagekräftigen Auswertungen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den DATEV-Lösungen und deren sinnvoller Einbindung in den Kanzleialltag. Sie erfahren, welche Programme und Prozesse sich im E-Commerce bewährt haben und wie Sie diese gewinnbringend für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten einsetzen können.

Ziel des Seminars ist es, Ihnen praxisnahes Wissen und konkrete Impulse an die Hand zu geben, mit denen Sie E-Commerce-Mandate sicher, effizient und zukunftsorientiert betreuen können.

Teilnehmerkreis

Kanzleigründer, Kanzleikäufer, Kanzleiübernehmer

Dauer

1/2 Tag 09:00 - 13:00 Uhr, online

Referent

Christian Sandner, Steuerberater