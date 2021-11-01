Das Leben und Arbeiten wird immer mobiler und ortsunabhängiger. In vielen Berufen kann man quasi mit einem Notebook von überall auf der Welt arbeiten. Dies hat Auswirkungen auf die Steuerpflicht.

Unsere Besteuerung richtet sich nach verschiedenen Prinzipien. Nach dem Wohnsitz-Prinzip sind natürliche Personen z. B. dort steuerpflichtig, wo sie einen Wohnsitz haben. Dieses Prinzip kann beispielsweise bei Arbeitnehmenden in grenzüberschreitenden Fällen mit dem sog. Tätigkeitsort-Prinzip kollidieren, wenn die Arbeit beispielsweise in einem im Ausland gelegenen Arbeitszimmer ausgeübt wird.