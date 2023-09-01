IFRS-Abschlussanalyse
- Auswirkungen beim Übergang von der HGB- zur IFRS-Rechnungslegung auf die Abschlussanalyse erkennen
- Unternehmensabschlüsse richtig lesen
Erscheinungstermin: September 2023
Beschreibung
Wer Unternehmensabschlüsse richtig lesen möchte, benötigt neben geeigneten Analyseinstrumenten umfassende Kenntnisse abschlusspolitischer Gestaltungsmöglichkeiten und Ermessensspielräume. Wie sich insbesondere der Übergang von der HGB- zur IFRS-Rechnungslegung auf die Abschlussanalyse auswirkt, beleuchtet der Autor Hanno Kirsch in der 5. Auflage des Praxisbuchs. Mit vielen konkreten Beispielen beantwortet er,
wie weit typische HGB-Kennzahlen auch nach IFRS ermittelbar bleiben,
welche zusätzlichen Analyse-Spielräume ein IFRS-Abschluss eröffnet,
wie sich der Aussagegehalt ausgewählter Kennzahlen in beiden Systemen unterscheidet und
welche kennzahlen-spezifischen Effekte beim Übergang vom HGB zu IFRS auftreten.
Ausgehend von den jeweiligen abschlusspolitischen Perspektiven werden Möglichkeiten und Grenzen der finanz- und erfolgswirtschaftlichen Abschlussanalyse systematisch aufgezeigt.
Autor
Prof. Dr. Hanno Kirsch
Prof. Dr. Hanno Kirsch lehrt seit 1996 Controlling-orientierte Unternehmensrechnung an der FH Westküste, Heide, und ist darüber hinaus seit 2012 Zweitmitglied an der Europa-Universität Flensburg am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung. Schwerpunkte seiner Lehrveranstaltungen sind das Externe Rechnungswesen, insbes. die Internationale Rechnungslegung. In diesem Bereich verfügt der Autor über umfangreiche Projekterfahrungen, insbes. beim Übergang von Unternehmen von der handelsrechtlichen zur IFRS-Rechnungslegung.
