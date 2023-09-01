Art.-Nr. 36019 | Fachpublikation

IFRS-Abschlussanalyse

Finanz- und erfolgswirtschaftliche Aspekte
  • Auswirkungen beim Übergang von der HGB- zur IFRS-Rechnungslegung auf die Abschlussanalyse erkennen
  • Unternehmensabschlüsse richtig lesen

Erscheinungstermin: September 2023

Einmalig
65,37 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Wer Unternehmensabschlüsse richtig lesen möchte, benötigt neben geeigneten Analyseinstrumenten umfassende Kenntnisse abschlusspolitischer Gestaltungsmöglichkeiten und Ermessensspielräume. Wie sich insbesondere der Übergang von der HGB- zur IFRS-Rechnungslegung auf die Abschlussanalyse auswirkt, beleuchtet der Autor Hanno Kirsch in der 5. Auflage des Praxisbuchs. Mit vielen konkreten Beispielen beantwortet er,

  • wie weit typische HGB-Kennzahlen auch nach IFRS ermittelbar bleiben,

  • welche zusätzlichen Analyse-Spielräume ein IFRS-Abschluss eröffnet,

  • wie sich der Aussagegehalt ausgewählter Kennzahlen in beiden Systemen unterscheidet und

  • welche kennzahlen-spezifischen Effekte beim Übergang vom HGB zu IFRS auftreten.

Ausgehend von den jeweiligen abschlusspolitischen Perspektiven werden Möglichkeiten und Grenzen der finanz- und erfolgswirtschaftlichen Abschlussanalyse systematisch aufgezeigt.

Kurzinfo

Erscheinungstermin 09/2023
Seitenzahl 366
Format Hardcover 15,8 x 23,5 cm
ISBN Printausgabe 978-3-503-23715-9
Herausgeber Erich Schmidt Verlag
Hinweis zur Produktsicherheit

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Prof. Dr. Hanno Kirsch

Prof. Dr. Hanno Kirsch lehrt seit 1996 Controlling-orientierte Unternehmensrechnung an der FH Westküste, Heide, und ist darüber hinaus seit 2012 Zweitmitglied an der Europa-Universität Flensburg am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung. Schwerpunkte seiner Lehrveranstaltungen sind das Externe Rechnungswesen, insbes. die Internationale Rechnungslegung. In diesem Bereich verfügt der Autor über umfangreiche Projekterfahrungen, insbes. beim Übergang von Unternehmen von der handelsrechtlichen zur IFRS-Rechnungslegung.

Details & Preise

Art.-Nr. 36019 | Fachpublikation

IFRS-Abschlussanalyse

Finanz- und erfolgswirtschaftliche Aspekte

Erscheinungstermin: September 2023

Einmalig
65,37 €
Jetzt bestellen