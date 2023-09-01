IFRS-Abschlussanalyse

Prof. Dr. Hanno Kirsch

Prof. Dr. Hanno Kirsch lehrt seit 1996 Controlling-orientierte Unternehmensrechnung an der FH Westküste, Heide, und ist darüber hinaus seit 2012 Zweitmitglied an der Europa-Universität Flensburg am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung. Schwerpunkte seiner Lehrveranstaltungen sind das Externe Rechnungswesen, insbes. die Internationale Rechnungslegung. In diesem Bereich verfügt der Autor über umfangreiche Projekterfahrungen, insbes. beim Übergang von Unternehmen von der handelsrechtlichen zur IFRS-Rechnungslegung.