Inhouse-Seminar: Personalwirtschaft
- Ihre Themenschwerpunkte und Inhalte
- Durchführung zum Wunschtermin
- Individuelles Seminar für Ihre Kanzlei
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ein Inhouse-Seminar gewährleistet, dass die Durchführung dieses Seminars exakt Ihren Bedürfnissen Rechnung trägt. In entspannter Workshop-Atmosphäre können unsere Referenten gezielt auf dem Wissensstand Ihrer Mitarbeiter aufbauen.
Fragen aus dem Kanzleialltag und individueller Erfahrungsaustausch führen so bereits im Verlauf der Schulung zu konkreten Lösungen. Ein weiterer Vorteil für Sie: Reisezeiten und Reisekosten entfallen für die Teilnehmer.
Planen Sie die Schwerpunkte der Schulung auf der Grundlage der vorgegebenen Inhalte in Abstimmung mit dem Referenten. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Inhalte auf Ihre Kanzlei zugeschnitten sind.
Bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen Sie damit den Lernerfolg.
Legen Sie Ihren Termin fest, so fügt sich die Weiterbildung perfekt in die Abläufe Ihrer Kanzlei und das benötigte Wissen ist zum richtigen Zeitpunkt verfügbar.
Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter, die DATEV-Lösungen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung nutzen.
Wichtiger Hinweis
Teilnehmerzahl auf max. 20 TN begrenzt. Bitte beachten Sie, sofern weitere Teilnehmer teilnehmen sollen, kann ein weiteres Inhouse-Seminar zu dem gleichen Termin hinzugebucht werden.
Inhalte
Die relevanten Schwerpunkte der Schulung aus dem Themenbereich 'Personalwirtschaft' wählen Sie selbst - in Absprache mit dem DATEV-Referenten - aus unserem Seminarangebot aus.