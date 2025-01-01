Wir stellen Ihnen die Neuerungen in den DATEV Anwendungen vor und diskutieren die Auswirkungen auf die Prozesse in der Kanzlei. Profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden. Inhaltlich werden neben den DATEV-Themen auch Impulse zu aktuellen Markttrends oder neuen Technologien gesetzt.

Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, durch Live-Votings aktiv an der Veranstaltung mitzuwirken.

Dieser Temin findet in hybrider Form (Online und Präsenz in Herxheim) statt.