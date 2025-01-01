IT-Club online Südwest
- Online-Veranstaltungen 2025
- Überblick über aktuelle IT-Themen und -Trends
- Netzwerk für den Berufsstand
Inhalte
Beschreibung
Wir stellen Ihnen die Neuerungen in den DATEV Anwendungen vor und diskutieren die Auswirkungen auf die Prozesse in der Kanzlei. Inhaltlich werden neben den DATEV-Themen auch Impulse zu aktuellen Markttrends oder neuen Technologien gesetzt.
Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, durch Live-Votings aktiv an der Veranstaltung mitzuwirken. Wir beziehen uns auf eine Region, da wir die dort ansässigen Partner einbinden. Sie können sich jederzeit auch aus anderen Regionen zuschalten.
Themen
-
Plattform zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen
-
Schneller umfassender Überblick über aktuelle IT-Themen und -Trends
-
Anregungen für Ihre tägliche Arbeit
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Entscheider wie Kanzlei-Inhaberinnen und -Inhaber, Kanzlei-Organisationsbeauftragte oder auch Mitarbeitende
Dauer
- Ca. 2,5 Stunden
Referenten
-
DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
-
DATEV Solution Partner aus der Region
-
DATEV-Marktplatz Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.