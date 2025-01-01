IT-Club online Südwest

Wir stellen Ihnen die Neuerungen in den DATEV Anwendungen vor und diskutieren die Auswirkungen auf die Prozesse in der Kanzlei. Inhaltlich werden neben den DATEV-Themen auch Impulse zu aktuellen Markttrends oder neuen Technologien gesetzt.

Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, durch Live-Votings aktiv an der Veranstaltung mitzuwirken. Wir beziehen uns auf eine Region, da wir die dort ansässigen Partner einbinden. Sie können sich jederzeit auch aus anderen Regionen zuschalten.