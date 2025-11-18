Wir stellen Ihnen die Neuerungen in den DATEV Anwendungen vor und diskutieren mit Ihnen die Auswirkungen auf die Prozesse in der Kanzlei. Profitieren Sie dabei von dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und nutzen Sie außerdem die Möglichkeit durch Live-Votings aktiv an der Veranstaltung mitzuwirken. Inhaltlich werden neben den DATEV-Themen auch Impulse zu aktuellen Markttrends oder neuen Technologien gesetzt.