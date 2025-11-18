Art.-Nr. 70497 | Veranstaltungen
IT-Club Veranstaltungen
- Veranstaltungstermine 2025
- Überblick über aktuelle IT-Themen und -Trends
- Netzwerk für den Berufsstand
Inhalte
Beschreibung
Wir stellen Ihnen die Neuerungen in den DATEV Anwendungen vor und diskutieren mit Ihnen die Auswirkungen auf die Prozesse in der Kanzlei. Profitieren Sie dabei von dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und nutzen Sie außerdem die Möglichkeit durch Live-Votings aktiv an der Veranstaltung mitzuwirken. Inhaltlich werden neben den DATEV-Themen auch Impulse zu aktuellen Markttrends oder neuen Technologien gesetzt.
Themen
- Plattform zum Erfahrungsaustausch mit interessierten Kolleginnen und Kollegen
- schneller und umfassender Überblick über aktuelle IT-Themen und -Trends
- Anregungen für Ihre tägliche Arbeit
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Entscheider wie Kanzlei-Inhaberinnen und -Inhaber, Kanzlei-Organisationsbeauftragte oder auch Mitarbeitende
Dauer
- Ca. 3 Stunden
Referenten
-
DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
-
DATEV Solution Partner
-
DATEV-Marktplatz Partner
Termine
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Di, 18.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
30163 Hannover Podbielskistr. 21-23
Mi, 19.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
47249 Duisburg Düsseldorfer Landstraße 7
Mi, 19.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster An der Germania Brauerei 5
Do, 20.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
50935 Köln Dürener Str. 287
Mi, 26.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
04109 Leipzig Am Hallischen Tor 1
Do, 27.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Do, 27.11.25 |
14:00 - 17:00 Uhr
Plätze: