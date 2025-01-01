Jahresabschluss für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Jahresabschluss? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen:
-
Anlagenbuchführung abstimmen
-
Kontenzweckprüfung
-
Anlagenbuchführung – ASCII-Import (Fremddatenimport)
-
Anlagenbuchführung: Verschmelzung und Buchwertfortführung (Erstgespräch)
-
Jahresabschluss – ASCII-Import (Fremddatenimport)
-
E-Bilanz – Erstellung und Übermittlung
-
E-Bilanz: Individuelle Schulung
-
Anlagenbuchführung – Individuelle Programmnutzung: Beratung
-
Individuelle Bilanz (Zuordnungstabelle) einrichten
-
E-Bilanz: GmbH mit atypisch stiller Beteiligung
-
Anlagenbuchführung – Sonderbetriebsvermögen
-
Personengesellschaft: Besonderheiten
-
Tipps und Tricks Jahresabschluss – Klärung individueller Fragen
-
Neuer Jahresabschluss, individuell gestalten
Preise
