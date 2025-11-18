Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS

Auch im Bereich der Baulohnabrechnung ergeben sich zum Jahreswechsel wieder gesetzliche und tarifliche Änderungen, die sich unmittelbar auf die Praxis auswirken. In diesem Seminar informieren wir Sie über alle Besonderheiten und Änderungen, damit Sie Ihre Baulohnabrechnung sicher bewältigen.

Im Seminar werden folgende Branchen behandelt: Bauhauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Gerüstbauer-Handwerk, Maler- und Lackiererhandwerk.

Bitte beachten Sie: Die Baulohn-Jahreswechselseminare finden ausschließlich in Form von Online-Seminaren oder Lernvideos statt.