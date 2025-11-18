Art.-Nr. 73970 |
Online-Seminar (Vortrag)​
Art.-Nr. 77758 |
Lernvideo (Vortrag)

Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS

Den Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung sicher meistern.
  • Überblick über die baulohnspezifischen gesetzlichen Änderungen und Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel
  • Umsetzung im Programm DATEV LODAS
  • Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Einmalig
154,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Verfügbarkeit des Lernvideos KW 50
Länge des Lernvideos ca. 1,5 Std.

Inhalte

Beschreibung

Auch im Bereich der Baulohnabrechnung ergeben sich zum Jahreswechsel wieder gesetzliche und tarifliche Änderungen, die sich unmittelbar auf die Praxis auswirken. In diesem Seminar informieren wir Sie über alle Besonderheiten und Änderungen, damit Sie Ihre Baulohnabrechnung sicher bewältigen.

Im Seminar werden folgende Branchen behandelt: Bauhauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Gerüstbauer-Handwerk, Maler- und Lackiererhandwerk.

Bitte beachten Sie: Die Baulohn-Jahreswechselseminare finden ausschließlich in Form von Online-Seminaren oder Lernvideos statt.

Themen
  • Gesetzliche und tarifliche Änderungen im Baulohn
  • Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Besuch des Seminars „Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS“ oder gleichwertige Kenntnisse

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 18.11.25 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 26.11.25 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 28.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 05.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 10.12.25 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 12.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 15.12.25 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.12.25 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 18.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 19.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 12.01.26 | 
13:30 - 16:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 73970 | Online-Seminar (Vortrag)​

Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS

Den Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung sicher meistern.
Einmalig
154,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 73365

Update-Seminar: Jahreswechsel mit DATEV LODAS - Vertiefung und Ergänzungen
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78664

Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026 - DATEV LODAS
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
Präsenzseminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 70704

Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS