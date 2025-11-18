Art.-Nr. 73969 |
Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS

Alles Wichtige zum Jahreswechsel – kurz und kompakt.
  • Alle gesetzlichen Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Umsetzung in DATEV LODAS
  • Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Der Jahreswechsel stellt Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in Kanzleien und Unternehmen auch dieses Jahr vor eine besondere Herausforderung. Neben den jährlich zu erledigenden Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel gilt es, sich mit gesetzlichen Neuerungen vertraut zu machen. Hinzu kommen technische Neuerungen und Erweiterungen im Programm DATEV LODAS. Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben und den Jahreswechsel sicher beherrschen, empfehlen wir Ihnen dieses kompakte Seminar.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Dezember 2025.

Themen
  • Gesetzliche Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Technische Neuerungen und Erweiterungen in DATEV LODAS
  • Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
90402 Nürnberg Bahnhofstr. 12
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
56072 Koblenz An der Fähre 3
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
44139 Dortmund Rheinlanddamm 200
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
10117 Berlin Friedrichstr. 151
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
56457 Westerburg Neumarkt 1
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
34134 Kassel Frankfurter Straße 299
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
10117 Berlin Friedrichstr. 151
Di, 25.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
34134 Kassel Frankfurter Straße 299
Di, 25.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50672 Köln Magnusstraße 20
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
90473 Nürnberg Görlitzer Str. 51
Mi, 26.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50672 Köln Magnusstraße 20
Mi, 26.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
87435 Kempten Kotterner Str. 62
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
74072 Heilbronn Alleestr. 28
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
04109 Leipzig Am Hallischen Tor 1
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
37671 Höxter Grubestraße 3-7
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
81369 München Albert-Rosshaupter-Straße 45
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
81369 München Albert-Rosshaupter-Straße 45
Do, 27.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04109 Leipzig Am Hallischen Tor 1
Do, 27.11.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Theaterplatz 2
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
52062 Aachen Peterstr. 66
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
64283 Darmstadt Schlossgraben 1
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
49076 Osnabrück Natruper-Tor-Wall 1
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Theaterplatz 2
Mo, 01.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
71032 Böblingen Ida-Ehre-Platz 1
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
63450 Hanau Schlossplatz 1
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
80636 München Arnulfstraße 57
Di, 02.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
33098 Paderborn Westernmauer 38
Di, 02.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
38102 Braunschweig Berliner Platz 3
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Weser Terminal 6
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
89231 Neu-Ulm Silcherstr. 40
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
72336 Balingen Hirschbergstr. 38
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
53111 Bonn Adenauer Allee 9
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
54290 Trier Nikolaus-Koch-Platz 1
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
35037 Marburg Software Center 3
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
41061 Mönchengladbach Hohenzollernstr. 5
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
38102 Braunschweig Berliner Platz 3
Mi, 03.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Weser Terminal 6
Mi, 03.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90473 Nürnberg Görlitzer Str. 51
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
78073 Bad Dürrheim Luisenstr. 11
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
79098 Freiburg Konrad-Adenauer-Platz 2
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
28217 Bremen Am Weser Terminal 6
Do, 04.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79098 Freiburg Konrad-Adenauer-Platz 2
Do, 04.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
36043 Fulda Goethestraße 13
Fr, 05.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
48155 Münster Albersloher Weg 32
Fr, 05.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
30175 Hannover Hinüberstr. 6
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 15
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
57072 Siegen Koblenzer Str. 151
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
61440 Oberursel Zimmersmühlenweg 35
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
40547 Düsseldorf Niederkasseler Lohweg 179
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
30175 Hannover Hinüberstr. 6
Mo, 08.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 15
Mo, 08.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40547 Düsseldorf Niederkasseler Lohweg 179
Mo, 08.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Arnulfstraße 57
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
66111 Saarbrücken Hafenstraße 25
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
70734 Fellbach Tainer Str. 7
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
76137 Karlsruhe Victor-Gollancz-Str. 1
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
65185 Wiesbaden Auguste-Viktoria-Str. 15
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
66111 Saarbrücken Hafenstraße 25
Di, 09.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
21682 Stade Schiffertorsstraße 8
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
68161 Mannheim Friedrichsring 6
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
18055 Rostock Lange Straße 40
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
09113 Chemnitz Salzstraße 56
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
86154 Augsburg Donauwörther Strasse 233
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Vollmoellerstr. 5
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
45127 Essen Frohnhauser Str. 6
Do, 11.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Vollmoellerstr. 5
Do, 11.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10787 Berlin Budapester Str. 45
Do, 11.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
39104 Magdeburg Ratswaageplatz 1-4
Mo, 15.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
24103 Kiel Raiffeisenstr. 2
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
01069 Dresden Grunaer Str. 14
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
82008 Unterhaching Inselkammerstr. 9
Di, 16.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
04109 Leipzig Am Hallischen Tor 1
Di, 16.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01069 Dresden Grunaer Str. 14
Di, 16.12.25 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68161 Mannheim Friedrichsring 6
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 15
Do, 18.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

