Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS

Alles Wichtige zum Jahreswechsel – kurz und kompakt.
  • Alle gesetzlichen Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Umsetzung in DATEV LODAS
  • Aktualitätendienst über das DATEV Hilfe-Center im Internet
Einmalig
154,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Verfügbarkeit des Lernvideos KW 50
Länge des Lernvideos ca. 1,5 Std.

Inhalte

Beschreibung

Der Jahreswechsel stellt Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter in Kanzleien und Unternehmen auch dieses Jahr vor eine besondere Herausforderung. Neben den jährlich zu erledigenden Routinetätigkeiten zum Jahreswechsel gilt es, sich mit gesetzlichen Neuerungen vertraut zu machen. Hinzu kommen technische Neuerungen und Erweiterungen im Programm DATEV LODAS. Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben und den Jahreswechsel sicher beherrschen, empfehlen wir Ihnen dieses kompakte Seminar.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Dezember 2025.

Themen
  • Gesetzliche Änderungen zum Lohn-Jahreswechsel
  • Technische Neuerungen und Erweiterungen in DATEV LODAS
  • Wiederkehrende Tätigkeiten zum Jahreswechsel, praktische Anleitungen und Best Practices
Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

