Die Kapitalkontenentwicklung ist ein Berichtsbestandteil des Datensatzes der Gesamthandsbilanz und muss von Personengesellschaften im Rahmen der E-Bilanz-Übermittlung verpflichtend an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Die Kapitalkontenentwicklung dokumentiert die unternehmensindividuelle Entwicklung der Eigen- und Fremdkapitalkonten jedes Gesellschafters im Verlauf eines Geschäftsjahres.

In der steuerberatenden Praxis gibt es unterschiedliche Modelle zur Darstellung der Kapitalkonten einer Personengesellschaft. Zudem sind die Kapitalkonten im Falle beschränkter Haftung nach § 15a EStG für die Besteuerung relevant.

Im Rahmen der E-Bilanz einer Personengesellschaft fordert die Finanzverwaltung eine standardisierte Darstellung der Kapitalkonten nach einem vorgegebenen Schema.