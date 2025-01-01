Keine Angst vor der Künstlichen Intelligenz (KI)
- AI Act (KI Verordnung): Gesetz zur Regulierung der Entwicklung, Bereitstellung sowie Nutzung von künstlicher Intelligenz
- Data Act und Data Governance: Gesetz zur Datennutzung und zum Teilen von Daten
- Was beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zu beachten ist
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Die EU schafft durch eine Reihe von Gesetzen wie AI Act (KI Verordnung), Data Act, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act ein EU-Datenwirtschaftsrecht. Dieses wird ergänzt durch gesetzliche Vorgaben zur Cyber Security wie insbesondere den Cyber Resilience Act (CRA), Digital Operational Resilience Act (DORA) für die Finanzwirtschaft und die NIS-2-Richtlinie, die ein Schwerpunkt auch auf Dienstleister legen.
Diese Begriffe hat jeder schon gehört, aber kaum einer kann sie einordnen.
Der Gesetzgeber – europäische Ebene – hat die Bedeutung erkannt und schafft gesetzliche Grundlagen, die sowohl dem Sicherheitsbedürfnis des Bürgers als auch den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen gerecht werden sollen.
Der EU-Gesetzgeber hat das „Zepter in die Hand genommen“, um im Interesse des europäischen Wirtschaftsraums einheitliche Regelungen zu schaffen. Die sich hieraus ergebenden Anforderungen sind neben der DS-GVO und anderen Vorgaben zu berücksichtigen. Das Fachbuch gibt Ihnen einen Überblick zum EU AI Act und behandelt erste Fragestellungen rund um den Einsatz von KI vor dem Hintergrund der genannten Verordnungen. Es beschreibt die maßgeblichen Regelungen und beleuchtet mögliche Haftungstatbestände.
Bei Detailfragen unterstützt Sie Ihre Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzlei.
Erhältlich auch im Buchhandel
Kurzinfo
Autor
Dr. Jens Eckhardt
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Datenschutz-Auditor (TÜV), Compliance Officer (TÜV)
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
Details & Preise
Keine Angst vor der Künstlichen Intelligenz (KI)
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026