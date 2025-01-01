Keine Angst vor der Künstlichen Intelligenz (KI)

Die EU schafft durch eine Reihe von Gesetzen wie AI Act (KI Verordnung), Data Act, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act ein EU-Datenwirtschaftsrecht. Dieses wird ergänzt durch gesetzliche Vorgaben zur Cyber Security wie insbesondere den Cyber Resilience Act (CRA), Digital Operational Resilience Act (DORA) für die Finanzwirtschaft und die NIS-2-Richtlinie, die ein Schwerpunkt auch auf Dienstleister legen.

Diese Begriffe hat jeder schon gehört, aber kaum einer kann sie einordnen.

Der Gesetzgeber – europäische Ebene – hat die Bedeutung erkannt und schafft gesetzliche Grundlagen, die sowohl dem Sicherheitsbedürfnis des Bürgers als auch den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen gerecht werden sollen.