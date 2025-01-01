Art.-Nr. 92200 | Software

  • Steuerung aller Rechenzentrumsanschaltungen im Netzwerk
Der DATEV Kommunikationsserver ist ein Softwarepaket zur Anbindung vernetzter Systemumgebungen an das DATEV-Rechenzentrum.

Alle im Netzwerk eingebundenen Arbeitsplätze können zentral über den Kommunikationsserver-PC mit dem DATEV-Rechenzentrum Daten austauschen (zur Verarbeitung, zur Sicherung, etc.)

  • Der Kommunikationsserver dient dem Datenaustausch zwischen PCs in vernetzten Systemumgebungen und externen Kommunikationspartnern, z. B. dem DATEV-Rechenzentrum (RZ).

  • Er unterstützt auch PCs im lokalen Netzwerk (LAN) ohne eigene DFÜ-Einrichtung.

  • Die Verbindung zum DATEV-Rechenzentrum wird über das Internet hergestellt und mit dem DATEV Betriebsstätten-mIDentity mit SmartCard oder der DATEV SmartCard abgesichert.

Art.-Nr. 92200 | Software

Kommunikationsserver

Monatlich
ab 8,30 €
