Der DATEV Kommunikationsserver ist ein Softwarepaket zur Anbindung vernetzter Systemumgebungen an das DATEV-Rechenzentrum.

Alle im Netzwerk eingebundenen Arbeitsplätze können zentral über den Kommunikationsserver-PC mit dem DATEV-Rechenzentrum Daten austauschen (zur Verarbeitung, zur Sicherung, etc.)