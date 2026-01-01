Art.-Nr. 10152 | Kontenrahmen

Kontenrahmen Ärzte Basis SKR 03

Kontenrahmen Ärzte Basis SKR 03

Der Kontenrahmen für Ärzte basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

  • 0: Anlage- und Kapitalkonten
  • 1: Finanz- und Privatkonten
  • 2: Abgrenzungskonten
  • 3: Wareneingangs- und Bestandskonten
  • 4: Betriebliche Aufwendungen
  • 5: Sonstige betriebliche Aufwendungen zur freien Verfügung
  • 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen zur freien Verfügung
  • 7: Bestände an Erzeugnissen
  • 8: Erlöskonten
  • 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- u. statistische Konten
  • Format DIN A4
Branchenpaket für Ärzte - Umfang und Einrichtung

