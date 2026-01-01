Kontenrahmen Ärzte (Basis SKR 03) § 4 Absatz 3 EStG

Der Kontenrahmen für Ärzte (Basis SKR 03) §4 Absatz 3 EStG basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 §4 Absatz 3 EStG, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Der Aufbau entspricht dem des SKR 03 in einer speziellen Aufbereitung.