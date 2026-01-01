Art.-Nr. 39153 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Finanzinstitute RechKredV für Kreditgenossenschaft SKR 03
- Gliederung nach der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV)
- Kontenrahmen für Kreditgenossenschaft
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen Universalinstitute basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR03. Er ergänzt ihn um branchenspezifische Konten und deckt die Vorgaben der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) ab. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
-
0: Anlage- und Kapitalkonten
-
1: Finanz- und Privatkonten
-
2: Abgrenzungskonten
-
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
-
4: Betriebliche Aufwendungen
-
7: Bestände an Erzeugnissen
-
8: Erlöskonten
-
9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten Format DIN A4
Weitere Informationen
Preise
