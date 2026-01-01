Kontenrahmen McDonald's Basis SKR 04
- Kontenrahmen McDonald's
- Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Der Kontenrahmen McDonald's basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Inhalte
Beschreibung
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
-
0: Anlagevermögen
-
1: Umlaufvermögen
-
2: Eigenkapitalkonten
-
3: Fremdkapitalkonten
-
4: Betriebliche Erträge
-
5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
-
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
-
9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten
-
Format DIN A4
