Kontenrahmen SKR 03 §4 Absatz 3 EStG
- Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dem SKR 03 für Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Der Aufbau entspricht dem des SKR 03 in einer speziellen Aufbereitung.
Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem gekürzten Wachstumschancengesetz zugestimmt.
Leistungen
-
0: Anlage- und Kapitalkonten
-
1: Finanz- und Privatkonten
-
2: Abgrenzungskonten
-
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
-
4: Betriebliche Aufwendungen
-
7: Bestände an Erzeugnissen
-
8: Erlöskonten
-
9: Vortrags- und statistische Konten
-
Gegenüber dem SKR 03 sind anstelle der Bilanz/GuV-Posten nach HGB die Positionen der Einnahmen-Überschussrechnung den Konten zugeordnet. Die nicht ergebnisrelevanten Konten für die Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG sind keiner Position zugeordnet. Falls sie trotzdem bebucht werden, fließen die Beträge in die Sonstigen Konten.
-
Bei dem Kontenrahmen handelt es sich in Bezug auf den Jahresabschluss um eine Buchungshilfe. Umschlüsselungen in den Mandanten-Programmdaten FIBU sind nicht nötig.