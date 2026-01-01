Kontenrahmen SKR 03 §4 Absatz 3 EStG

Dem SKR 03 für Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Der Aufbau entspricht dem des SKR 03 in einer speziellen Aufbereitung.

Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem gekürzten Wachstumschancengesetz zugestimmt.