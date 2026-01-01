Kontenrahmen SKR 04 § 4 Absatz 3 EStG
- Darstellung der Konten auf Basis der Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EStG
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dem SKR 04 für Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Der Aufbau entspricht dem des SKR 04 in einer speziellen Aufbereitung. Diese Kontenrahmenvariante wurde um die Spalte Posten in der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ergänzt.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Betriebliche Erträge
5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
9: Vortrags- und statistische Konten
Statt der Bilanz/GuV-Posten nach HGB sind die Positionen der Einnahmen-Überschussrechnung den Konten zugeordnet. Die nicht ergebnisrelevanten Konten für die Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG sind keiner Position zugeordnet. Falls sie trotzdem bebucht werden, fließen die Beträge in die Sonstigen Konten.
Bei dem Kontenrahmen handelt es sich in Bezug auf den Jahresabschluss um eine Buchungshilfe. Umschlüsselungen in den Mandanten-Programmdaten FIBU sind nicht nötig.