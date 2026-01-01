Kontenrahmen SKR 04 § 4 Absatz 3 EStG

Dem SKR 04 für Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Der Aufbau entspricht dem des SKR 04 in einer speziellen Aufbereitung. Diese Kontenrahmenvariante wurde um die Spalte Posten in der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ergänzt.