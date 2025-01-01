Lohnabrechnung mit DATEV LODAS & DATEV Lohn und Gehalt

Regine Preschke

Steuerberaterin

Nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachgehilfin und Bilanzbuchhalterin, absolvierte sie 2008 die Steuerberaterprüfung. Seitdem ist sie als selbstständige Steuerberaterin in eigener Kanzlei tätig. Daneben ist sie Dozentin in den Bereichen Lohn, Fibu und Jahresabschluss bei der DATEV eG. Bis 2011 war sie beim Lehrgangswerk Haas Dozentin für Ertragsteuer und Bilanzierung.