Mandantenveranstaltung online Kanzlei - "Gemeinsam in die digitale Zukunft Lohn"
- Die DATEV-Lösungen zur Prozessoptimierung im Lohn
- Wege der digitalen Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandantschaft
- Verschiedene Praxisbeispiele
Kurzinfo
Hinweis
Die Veranstaltung ist im Jahr 2025 im Zeitraum Juli-Oktober durchführbar.
Inhalte
Beschreibung
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen am Kanzleimarkt fordern eine optimierte Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Das Angebot einer moderner Kollaborationslösung im Lohn mit DATEV Personal und DATEV Datenservices führt langfristig zu mehr Sicherheit, Flexibilität und Effizienz im Lohnprozess auf beiden Seiten.
Sie optimieren mit Ihren Mitarbeitenden die Zusammenarbeit neu und ergänzen Ihre Lohnabrechnung durch den gemeinsamen Zugriff auf Daten und Dokumente.
Voraussetzungen
Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung empfehlen wir folgende Voraussetzungen:
-
Sie haben in Ihrer Kanzlei bereits Vorkenntnisse mit dem Einsatz von DATEV Unternehmen online
-
Sie haben bereits eines unserer Seminare zum Thema Digitalisierung besucht, um mit den ersten Schritten vertraut zu sein. Z. B. „DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung“; Präsenzseminar (Art.-Nr. 78064) oder Online-Seminar (Art.-Nr. für DATEV LODAS: 78466 bzw. für DATEV Lohn und Gehalt: 78628)
-
Sie laden kleine und mittelgroße Auftragsmandate und Selbstbucher ein, die mit DATEV-Software arbeiten
Inhalte
Begrüßung durch Kanzlei und Referierende (ca. 5 Minuten)
Einleitung (ca. 10 Min.)
Schwerpunkt 1: DATEV Personaldaten (ca. 25 Min.)
-
Digitaler Personalfragebogen
-
eAU-Abfrage
Schwerpunkt 2: DATEV Personal (ca. 25 Min.)
-
Monatserfassung
-
Stammdatenänderungen
-
DATEV Personalakte
-
Auswertungen Personalwirtschaft
Pause (ca. 15 Min.)
Schwerpunkt 3: Datenservices (ca. 25 Min.)
-
Vorgelagerte Prozesse
-
Nachgelagerte Prozesse
Zeit für Fragen: offene Diskussion (ca. 15 Min.)
Details
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass durch die Nutzung eines Videokonferenzsystems in der Veranstaltung unter Umständen bestehende Mandatsverhältnisse offengelegt werden.
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie die in der Beschreibung empfohlenen Voraussetzungen.