Durch das Jahressteuergesetz 2024 veränderte Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen
  • Formen der Mitarbeiterbeteiligung
  • Steuerliche Behandlung im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes
  • Sonderregelung für Start-ups

Erscheinungstermin: Februar 2025

Beschreibung

Die Mitarbeiterbeteiligung kann ein wichtiger Baustein sowohl für die Mitarbeitergewinnung- und -bindung als auch für die Unternehmensfinanzierung sein.

Mit dem zum Jahreswechsel 2023/2024 in Kraft getretenen Zukunftsfinanzierungsgesetz wurden steuerliche Erleichterungen für Betriebe ausgeweitet, die ihr Personal am Unternehmen beteiligen.

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde der Anwendungsbereich der aufgeschobenen Besteuerung der geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteiligungen (Aktien, GmbH-Anteile etc.) auch auf die Übertragung von Anteilen an Konzernunternehmen erweitert, siehe § 19a EStG.

Diese Mandanten-Info-Broschüre informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten über die wichtigsten Formen der Mitarbeiterbeteiligung und die aktuellen Änderungen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 02/2025
Seitenzahl 17
Format pdf + epub
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Sylvia Meier

Diplom-Finanzwirtin (FH)

Sylvia Meier hat ein duales Studium bei der Steuerverwaltung absolviert mit dem Abschluss Diplom-Finanzwirtin (FH). Erste Berufserfahrungen sammelte sie sowohl bei einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch in der Steuerredaktion eines Verlags. Seit 2010 ist sie selbstständig und in unterschiedlichen Projekten, vor allem mit den Schwerpunkten Steuerrecht, Rechnungswesen, Finance, Controlling und Content Creation, tätig.

Details & Preise

