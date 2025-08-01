Nießbrauch in der Beratungspraxis

Nießbrauch ist ein bewährtes, nach wie vor gängiges Mittel im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge sowohl im unternehmerischen wie auch im privaten Bereich. Die eigenen Alterseinkünfte können gesichert werden, ohne dass das Eigentum belastet wird.

Beim Nießbrauch unterscheidet man grob zwischen Zuwendungsnießbrauch und Vorbehaltsnießbrauch.

Beim Zuwendungsnießbrauch bestellt der Eigentümer einer Sache oder der Inhaber eines Rechts unentgeltlich oder entgeltlich oder auch teilentgeltlich den Nießbrauch zugunsten eines Dritten. Die steuerlichen Folgen sind davon abhängig, welche Übertragungsform gewählt wird.