Phantomlohn oder Fiktivlohn, 2. Auflage
- Entstehungsprinzip versus Zuflussprinzip
- Strafbarkeit und Haftung
Erscheinungstermin: Oktober 2023
Beschreibung
Beschäftigte haben Anspruch auf Vergütung ihrer Arbeitsleistung. Die Höhe der Vergütung kann dabei z. B. aus dem Arbeitsvertrag oder einem Tarifvertrag folgen. Sofern nicht ausnahmsweise Versicherungsfreiheit gegeben ist, unterliegt das Arbeitsentgelt der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung.
Anders als im Lohnsteuerrecht, gilt hier überwiegend das sog. Entstehungsprinzip. Danach werden Beiträge auf das Arbeitsentgelt bereits dann fällig, wenn der Anspruch des Arbeitnehmers entstanden ist, unabhängig von der tatsächlichen Zahlung. Bleibt die vom Arbeitgeber gezahlte Vergütung hinter dem Anspruch des Arbeitnehmers zurück, spricht man vom sog. "Phantomlohn", aus dem der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge schuldet.
Stellt die Sozialversicherung bei ihrer Prüfung Phantomlohn fest, steht den Sozialversicherungsträgern ein Nachzahlungsanspruch zu. Nicht erst seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns stellt die Feststellung des Phantomlohns einen Schwerpunkt in der Sozialversicherungsprüfung dar.
Oftmals werden dabei auch Minijobs in versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umqualifiziert. In der jüngsten Vergangenheit wurden Beiträge nachgefordert, wenn die Arbeitgeber von den zwingenden Vorschriften beim Urlaubsentgelt oder der Entgeltfortzahlung abgewichen haben.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Autor
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Details & Preise
