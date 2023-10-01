Phantomlohn oder Fiktivlohn, 2. Auflage

Beschäftigte haben Anspruch auf Vergütung ihrer Arbeitsleistung. Die Höhe der Vergütung kann dabei z. B. aus dem Arbeitsvertrag oder einem Tarifvertrag folgen. Sofern nicht ausnahmsweise Versicherungsfreiheit gegeben ist, unterliegt das Arbeitsentgelt der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung.

Anders als im Lohnsteuerrecht, gilt hier überwiegend das sog. Entstehungsprinzip. Danach werden Beiträge auf das Arbeitsentgelt bereits dann fällig, wenn der Anspruch des Arbeitnehmers entstanden ist, unabhängig von der tatsächlichen Zahlung. Bleibt die vom Arbeitgeber gezahlte Vergütung hinter dem Anspruch des Arbeitnehmers zurück, spricht man vom sog. "Phantomlohn", aus dem der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge schuldet.