Die Inhalte des § 15a EStG müssen von GmbH & Co.KG und ähnlichen Gesellschaften beachtet werden. Der Gesetzestext ist hochkomplex und nahezu unverständlich. Daher bereitet der § 15a EstG in der Bearbeitungspraxis für erhebliche Schwierigkeiten.

Das Kompaktwissen erläutert Ihnen die einzelnen Regelungen dieser anspruchsvollen Vorschrift und vermittelt das erforderliche Wissen, um § 15a EStG korrekt anwenden zu können. Sie werden Sie in die Lage versetzt, die Problembereiche bei Ihren zu bearbeitenden Steuererklärungen zu erkennen und richtig zu handhaben.