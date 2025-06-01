Die neue Produktsicherheitsverordnung gilt ab dem 13.12.2024 einheitlich und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der EU und bringt weitreichende Änderungen für Unternehmen mit sich. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele -insbesondere kleinere- Unternehmen nicht ausreichend informiert sind.

Diese Broschüre bietet einen kompakten Überblick über die neuen Regelungen und gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen. Anhand einer konkreten Checkliste erhalten Ihre Mandantinnen und Mandanten einen klaren Überblick über ihre Pflichten als Hersteller, Importeure oder Händler.