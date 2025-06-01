Produktsicherheitsverordnung (GPSR) (E-Book)
- Neue Regelungen im Überblick
- Praktische Pflichten-Checkliste
- Rechtsfolgen und Haftungsrisiken
Erscheinungstermin: Juni 2025
Beschreibung
Die neue Produktsicherheitsverordnung gilt ab dem 13.12.2024 einheitlich und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der EU und bringt weitreichende Änderungen für Unternehmen mit sich. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele -insbesondere kleinere- Unternehmen nicht ausreichend informiert sind.
Diese Broschüre bietet einen kompakten Überblick über die neuen Regelungen und gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen. Anhand einer konkreten Checkliste erhalten Ihre Mandantinnen und Mandanten einen klaren Überblick über ihre Pflichten als Hersteller, Importeure oder Händler.
Wichtig zu wissen: Die Verordnung kann auch für den Handel mit gebrauchten Produkten gelten - und auch dann, wenn der Kunde ein Unternehmen ist. In diesen Fällen muss besonders sorgfältig geprüft werden, ob die Verordnung anzuwenden ist.
Neben dem Geltungsbereich wird ausführlich dargestellt, wie die Konformitätserklärungen korrekt erstellt werden.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten, welche Konsequenzen drohen, wenn die Vorschriften nicht genau eingehalten werden.
Autorin
Anke Kolb-Leistner
Rechtsanwältin/Fachanwältin für Steuerrecht
Mitarbeiterin der DATEV eG
