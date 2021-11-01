Art.-Nr. 35500 | Fachpublikation

Prüfschemata zum Umwandlungssteuerrecht

120 Übersichten für Theorie und Praxis
  • Schneller und umfassender Einstieg in das Umwandlungssteuerrecht
Erscheinungstermin: November 2021

Beschreibung

Wer den schnellen und dennoch umfassenden Einstieg sucht, findet hier das gesamte fachliche Themenspektrum des Umwandlungssteuerrechts besonders eingängig und praxisnah veranschaulicht: Normen, Normenketten, Normenkreise und alles, was die Thematik aktuell bietet – ausschließlich dargestellt in 120 Prüfschemata und Übersichten.

Ein innovativer Zugang für Studium und Praxis, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis intuitiv und zielgerichtet auf die wesentlichen Fragen dieses verzweigten steuerlichen Praxisfelds richtet. Unterstützt wird das Verständnis zudem durch vertiefende Hinweise und den ersten Zugriff auf den Haase/Hofacker UmwStG Praxiskommentar in der aktuellen 3. Auflage.

Kurzinfo

Erscheinungstermin 11/2021
Seitenzahl 129
Format Hardcover 21 x 29 cm
ISBN Printausgabe 978-3-503-20547-9
Herausgeber Erich Schmidt Verlag
Autoren

Prof. Dr. Florian Haase

M.I.Tax, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht

Dipl.-Finanzwirt (FH) Philip Nürnberg

M.I.Tax

