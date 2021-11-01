Prüfschemata zum Umwandlungssteuerrecht
- Schneller und umfassender Einstieg in das Umwandlungssteuerrecht
- 120 Übersichten für Theorie und Praxis
Erscheinungstermin: November 2021
Wer den schnellen und dennoch umfassenden Einstieg sucht, findet hier das gesamte fachliche Themenspektrum des Umwandlungssteuerrechts besonders eingängig und praxisnah veranschaulicht: Normen, Normenketten, Normenkreise und alles, was die Thematik aktuell bietet – ausschließlich dargestellt in 120 Prüfschemata und Übersichten.
Ein innovativer Zugang für Studium und Praxis, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis intuitiv und zielgerichtet auf die wesentlichen Fragen dieses verzweigten steuerlichen Praxisfelds richtet. Unterstützt wird das Verständnis zudem durch vertiefende Hinweise und den ersten Zugriff auf den Haase/Hofacker UmwStG Praxiskommentar in der aktuellen 3. Auflage.
Prof. Dr. Florian Haase
M.I.Tax, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
Dipl.-Finanzwirt (FH) Philip Nürnberg
M.I.Tax
