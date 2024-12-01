Eine korrekte Rechnung ist die Eintrittskarte zum Vorsteuerabzug. Daher müssen alle Eingangsrechnungen daraufhin geprüft werden, ob sie die gesetzlich vorgeschriebenen Merkmale enthalten.

Die 2. Ausgabe des Kompaktwissens behandelt alle Pflichtangaben und ihre Besonderheiten, wobei besonders auf die Risiken bei nicht ausreichender Ausprägung diverser Merkmale eingegangen wird. Die Unterschiede zwischen den beiden Abrechnungsformen „Rechnung“ und „Gutschrift“, die Fristen zur Rechnungsstellung sowie die verschiedenen Dokumente, die als Rechnung anzuerkennen sind, ergänzen die Darstellung.