- Aktuelle Rechtsauffassung der Finanzverwaltung bei unrichtig ausgewiesenen Steuerbeträgen
- Besonderheiten bei Gutschriften
- Risiken falscher Rechnungen und Rückwirkung von Berichtigungen
Eine korrekte Rechnung ist die Eintrittskarte zum Vorsteuerabzug. Daher müssen alle Eingangsrechnungen daraufhin geprüft werden, ob sie die gesetzlich vorgeschriebenen Merkmale enthalten.
Die 2. Ausgabe des Kompaktwissens behandelt alle Pflichtangaben und ihre Besonderheiten, wobei besonders auf die Risiken bei nicht ausreichender Ausprägung diverser Merkmale eingegangen wird. Die Unterschiede zwischen den beiden Abrechnungsformen „Rechnung“ und „Gutschrift“, die Fristen zur Rechnungsstellung sowie die verschiedenen Dokumente, die als Rechnung anzuerkennen sind, ergänzen die Darstellung.
Des Weiteren werden die Korrektur- und Berichtigungsmöglichkeiten von Rechnungen erläutert. Da ein Rechtsanspruch auf Berichtigung der Rechnung nach drei Jahren verjährt und die Zeiträume von Betriebsprüfungen in der Regel weiter als drei Jahre zurückreichen, ist in der Praxis auf eine genaue Prüfung und rechtzeitige Rechnungskorrektur zu achten.
Autorin
Jerina Kelava
Steuerberaterin
Jerina Kelava ist Steuerberaterin bei Auren. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Internationales Steuerrecht sowie Umsatzsteuer.
