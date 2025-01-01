Rechnungswesen für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Rechnungswesen? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
- ISWL Bankkonverter
- ISWL Beleg2Buchung Einrichtung und Schulung
- ISWL Kontoauszugsexport aus der Finanzbuchführung
- ISWL Mandantenanalyse Einrichtung und Schulung
- ISWL RechImport
- Allgemeine Schnittstellenberatung Rechnungswesen für Anwender (XML, DATEVconnect online, ASCII, ISWL Beleg2Buchung, DATEV Unternehmen online, etc.)
- Finanzbuchhaltung für neue Mitarbeiter
- Anzahlungen einrichten
- Auswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen
- Bestandsdienste Rechnungswesen: Schulung des Handlings
- „Buchen elektronischer (Bank-) Belege“ Einrichtung & Funktionsweise
- BWA individuell einrichten
- Controllingreport individuell einrichten
- Datenaustausch Kanzlei – Mandant: allgemeine Beratung
- DATEV-Arbeitsplatz: Schulung von Aufbau / Handling / Einrichtung
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Programm – Einstiegsberatung
- Digitale Belege buchen i.V.m. DATEV Unternehmen online
- Zahlungsdatenservice – Buchen von PayPal-Transaktionen
- Individuelle ASCII-Schablonen einrichten und Importieren der Daten
- Individuelles Mahnformular einrichten
- Konzeption / Prüfung zur Datenübernahme aus Fremdsystem/-buchhaltungen (Erstgespräch)
- Mahnwesen einrichten
- Neuen Rechnungswesen-Bestand einrichten (Einstiegsberatung)
- SEPA-Lastschrifteinzug einrichten (Lastschriftvorschläge Rechnungswesen)
- Tipps und Tricks Rechnungswesen – Klärung individuelle Fragen
- Umstellung auf das Branchenpaket mit SKR Wechsel
- Einstiegsberatung Zahlungsdatenservice (PayPal)
- Zahlungsverkehr Einrichtung inkl. Zahlungsvorschläge Rechnungswesen
- Prozessberatung (Zusammenarbeit Kanzlei-Mandant)
- Rechte in der Rechtsverwaltung für die Buchführung einrichten
- Bestandsaufbau / Bestände verschmelzen / Unterstützung bei Fusionen (Nur Erstgespräch. Durchführungstermin und Dauer werden im Erstgespräch vereinbart)
Preise
