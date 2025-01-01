Sie wünschen eine ganz auf Sie zugeschnittene Beratung und Schulung zu Ihren Rechnungswesen-Programmen? Wir richten Ihnen die Programme ein und unterstützen Sie zielgerichtet bei der Anwendung.

Dieses individuelle Angebot bietet die besten Voraussetzungen, um kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zu erarbeiten. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Beratungs- und Schulungsthemen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.