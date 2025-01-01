Art.-Nr. 79000 |
Rechnungswesen für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung

Alles dreht sich rund um die Nutzung Ihrer Rechnungswesen-Programme: Wir bieten Ihnen Beratung und Schulung zu allen Themen, die für Sie relevant sind.
  • Basierend auf Ihren Bedürfnissen
  • Auf Ihre Kanzleiprozesse abgestimmt
  • Zu Einrichtung und/oder Nutzung der Rechnungswesen-Programme
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer Je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Sie wünschen eine ganz auf Sie zugeschnittene Beratung und Schulung zu Ihren Rechnungswesen-Programmen? Wir richten Ihnen die Programme ein und unterstützen Sie zielgerichtet bei der Anwendung.

Dieses individuelle Angebot bietet die besten Voraussetzungen, um kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zu erarbeiten. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Beratungs- und Schulungsthemen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.

