Johannes Hofele

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht; Partner der auf das Immobilienrecht spezialisierten Kanzlei Breiholdt Rechtsanwälte in Berlin.

Studium an der Freien Universität zu Berlin, Referendariat am Kammergericht. Zulassung als Rechtsanwalt 1995, Fachanwalt für Steuerrecht seit 2000. Von 1995 bis 1997 Rechtsanwalt bei einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Berlin. Von 1998 bis 2011 Partner einer wirtschaftsberatenden Kanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkten im Immobilien- und Wirtschaftsrecht. Sprecher des Arbeitskreises Mietrecht und WEG im Berliner Anwaltsverein. Mitglied im "Berliner Steuergespräche e.V.". Laufende Vortragstätigkeit für die Deutsche Anwaltsakademie und das Deutsche Anwaltsinstitut, den Berliner und Hamburger Anwaltsverein. Laufende Autorentätigkeit für Fachzeitschriften.