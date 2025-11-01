Bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen wie Neugründungen, Einbringungen oder Kapitalmaßnahmen streben Steuerberaterinnen und Steuerberater in der Regel eine steuerneutrale Übertragung zum Buchwert an. Doch Vorsicht: Nicht jede Übertragung bleibt steuerfrei – insbesondere bei unentgeltlichen Vorgängen lauern steuerliche Risiken.

So kann die unentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern eine Schenkungssteuerpflicht auslösen. Zwar lässt das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG) unter bestimmten Voraussetzungen eine teilweise oder vollständige Steuerbefreiung zu, doch bei Nichteinhaltung der Bedingungen droht die nachträgliche Steuerpflicht. Auch das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) kennt Befreiungsvorschriften mit Behaltefristen, die durch spätere Weiterübertragungen der Wirtschaftsgüter verletzt werden können.