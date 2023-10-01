Schenkungsteuerliche und andere Fallstricke bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen
- Schenkungsteuerliche Auswirkungen bei Neugründung, Einbringung und Kapitalmaßnahmen
- Disquotale Einlagen
- Behaltefristen
Erscheinungstermin: Oktober 2023
Beschreibung
Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen wie Neugründungen, Einbringung oder Kapitalmaßnahmen sollen in der Regel steuerneutral zum Buchwert erfolgen.
Durch die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG und § 6 Abs. 5 EStG, durch § 20 und § 24 UmwStG kann eine solche Ertragssteuerneutralität erreicht werden.
Bei den Gestaltungsüberlegungen wird jedoch häufig übersehen, dass dies zu schenkungssteuerlichen Folgen führen kann oder Behaltefristen nach anderen Steuergesetzen beachtet werden müssen.
Die Kompaktwissen-Ausgabe erläutert Ihnen die häufigsten Fallstricke anhand von praxisnahen Beispielen und der aktuellen Rechtsprechung.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
Details & Preise
Schenkungsteuerliche und andere Fallstricke bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen
Erscheinungstermin: Oktober 2023