Schenkungsteuerliche und andere Fallstricke bei gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen

Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen optimal gestalten
  • Schenkungsteuerliche Auswirkungen bei Neugründung, Einbringung und Kapitalmaßnahmen
  • Disquotale Einlagen
  • Behaltefristen

Erscheinungstermin: Oktober 2023

Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen wie Neugründungen, Einbringung oder Kapitalmaßnahmen sollen in der Regel steuerneutral zum Buchwert erfolgen.

Durch die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG und § 6 Abs. 5 EStG, durch § 20 und § 24 UmwStG kann eine solche Ertragssteuerneutralität erreicht werden.

Bei den Gestaltungsüberlegungen wird jedoch häufig übersehen, dass dies zu schenkungssteuerlichen Folgen führen kann oder Behaltefristen nach anderen Steuergesetzen beachtet werden müssen.

Die Kompaktwissen-Ausgabe erläutert Ihnen die häufigsten Fallstricke anhand von praxisnahen Beispielen und der aktuellen Rechtsprechung.

Erscheinungstermin 10/2023
Seitenzahl 87
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Autor

Dr. Helmut Volb

Rechtsanwalt, Steuerberater

Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.

