Art.-Nr. 30870 | Material
SEPA-Scheck/EUR Laserdruckformular
- Zahlungsverkehrsvordruck Scheck
Inhalte
Beschreibung
Zahlungsverkehrsvordruck Scheck (Einzelblatt) für den Druck am Laserdrucker.
Hinweis:
Die Scheckvordrucke beinhalten die Umstellung auf ISO 20022 XML und die Verwendung der IBAN.
Leistungen
-
Das Einzelblatt hat ein Format von 299,7 mm x 211,7 mm und ist geringfügig größer als DIN A4 (297 mm x 210 mm).
-
Eine Bestelleinheit ist ein Karton und enthält 500 Belege.
-
Das Bedrucken ist nur über das DATEV-Programm Zahlungsverkehr möglich.