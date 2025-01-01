Art.-Nr. 30870 | Material

SEPA-Scheck/EUR Laserdruckformular

  • Zahlungsverkehrsvordruck Scheck
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Zahlungsverkehrsvordruck Scheck (Einzelblatt) für den Druck am Laserdrucker.

Hinweis:

Die Scheckvordrucke beinhalten die Umstellung auf ISO 20022 XML und die Verwendung der IBAN.

Leistungen

  • Das Einzelblatt hat ein Format von 299,7 mm x 211,7 mm und ist geringfügig größer als DIN A4 (297 mm x 210 mm).

  • Eine Bestelleinheit ist ein Karton und enthält 500 Belege.

  • Das Bedrucken ist nur über das DATEV-Programm Zahlungsverkehr möglich.

Preise

Art.-Nr. 30870 | Material

SEPA-Scheck/EUR Laserdruckformular

Jetzt bestellen