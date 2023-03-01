So optimieren Sie Ihr Immobilienvermögen

Die Mandanten-Information zeigt Ihnen Handlungsalternativen für einen krisensicheren Immobilien-Aufbau. Insbesondere die Übertragung eines Familienwohnheims sowie verschiedene Schenkungen als vorweggenommene Erbfolge gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Betrachtet man die speziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Einkommensteuerrechts bei Immobilien, so lassen sich mit Unterstützung der Steuerberaterin oder des Steuerberaters erhebliche Steuersparpotenziale ausschöpfen.

Neben dem Einkommensteuerrecht werden auch spezielle Immobiliensteuern, wie die Grunderwerb- und Grundsteuer, kurz dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Erbschaft- und Schenkungsteuer gelegt, welche durch das Jahressteuergesetz 2022 wichtige Änderungen erfahren hat.