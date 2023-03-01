Art.-Nr. 12659 | Mandanten-Info

So optimieren Sie Ihr Immobilienvermögen (E-Book)

Die Immobilie als krisensichere Anlage
  • Steuergestaltung bei Eigennutzung und Vermietung
  • Staatliche Förderungen und Abschreibungen
  • Erben und Schenken

Erscheinungstermin: März 2023

Beschreibung

Die Mandanten-Information zeigt Ihnen Handlungsalternativen für einen krisensicheren Immobilien-Aufbau. Insbesondere die Übertragung eines Familienwohnheims sowie verschiedene Schenkungen als vorweggenommene Erbfolge gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Betrachtet man die speziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Einkommensteuerrechts bei Immobilien, so lassen sich mit Unterstützung der Steuerberaterin oder des Steuerberaters erhebliche Steuersparpotenziale ausschöpfen.

Neben dem Einkommensteuerrecht werden auch spezielle Immobiliensteuern, wie die Grunderwerb- und Grundsteuer, kurz dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Erbschaft- und Schenkungsteuer gelegt, welche durch das Jahressteuergesetz 2022 wichtige Änderungen erfahren hat.

Diese Broschüre sensibilisiert Ihre Mandantinnen und Mandanten für die Komplexität des Themas und zeigt auf, dass Handlungsbedarf besteht – noch zu Lebzeiten. Eine fundierte Beratung durch die Steuerkanzlei ist unverzichtbar.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 03/2023
Seitenzahl 17
Format pdf + epub
Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Peter Leuchtenberg

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Mediator

Details & Preise

