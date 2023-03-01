So optimieren Sie Ihr Immobilienvermögen (E-Book)
- Steuergestaltung bei Eigennutzung und Vermietung
- Staatliche Förderungen und Abschreibungen
- Erben und Schenken
Erscheinungstermin: März 2023
Beschreibung
Die Mandanten-Information zeigt Ihnen Handlungsalternativen für einen krisensicheren Immobilien-Aufbau. Insbesondere die Übertragung eines Familienwohnheims sowie verschiedene Schenkungen als vorweggenommene Erbfolge gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Betrachtet man die speziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Einkommensteuerrechts bei Immobilien, so lassen sich mit Unterstützung der Steuerberaterin oder des Steuerberaters erhebliche Steuersparpotenziale ausschöpfen.
Neben dem Einkommensteuerrecht werden auch spezielle Immobiliensteuern, wie die Grunderwerb- und Grundsteuer, kurz dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Erbschaft- und Schenkungsteuer gelegt, welche durch das Jahressteuergesetz 2022 wichtige Änderungen erfahren hat.
Diese Broschüre sensibilisiert Ihre Mandantinnen und Mandanten für die Komplexität des Themas und zeigt auf, dass Handlungsbedarf besteht – noch zu Lebzeiten. Eine fundierte Beratung durch die Steuerkanzlei ist unverzichtbar.
Autor
Peter Leuchtenberg
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Mediator
