Stundung, Erlass, Vollstreckungsaufschub, 4. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. April 2026
Die aktuell schwierige Wirtschaftslage stellt fast jedes Unternehmen vor Herausforderungen. Ursachen hierfür sind u. a. hohe Energiekosten, eine schwache Nachfrage und geopolitische Spannungen. 2026 sind Arbeitgeber zudem mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns konfrontiert. Gestiegene Sozialversicherungs-Beitragsbemessungsgrenzen führen zu höheren Lohnnebenkosten für Arbeitgeber.
Dadurch nimmt das Risiko für Liquiditätsprobleme in Unternehmen zu. Es ist nachvollziehbar, dass Unternehmer vor der Steuerzahlung andere Verbindlichkeiten erfüllen wollen oder müssen, um z. B. Arbeitsplätze zu erhalten. Die Nichtzahlung von Steuern gefährdet jedoch den Unternehmer selbst und kann bei Gewerbetreibenden zur Untersagung ihres Betriebs führen.
Bei nicht fristgerechter Zahlung von Steuern fallen Säumniszuschläge an. Stundungszinsen von 6 % pro Jahr für den Zahlungsaufschub seitens des Finanzamts sind in der Regel günstiger als der Zinssatz für einen Kontokorrentkredit oder neue Darlehen von der Bank.
Um eine Stundung, einen Erlass oder einen Vollstreckungsaufschub erfolgreich durchzusetzen, muss der Unternehmer die jeweiligen Voraussetzungen sowie die zugehörige aktuelle Rechtsprechung kennen. Diese sowie die einschlägigen Fallkonstellationen sind Gegenstand dieses Kompaktwisssens.
Ulrike Fuldner
Rechtsanwältin im Ruhestand
Ulrike Fuldner war langjährig Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Aschaffenburg und ist Autorin zahlreicher Fachpublikationen.
