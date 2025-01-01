Titel-Aboanlage Kompaktwissen Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten
- Automatische Zusendung der aktuellen Ausgabe
- Wichtige Belehrungen für Unternehmen, Kapitalgesellschaften, Gesellschafter, etc.
- Haftungsvermeidung für den Steuerberater
- Umfang der Hinweis- und Belehrungspflichten
Beschreibung
Als Steuerberater sind Sie verpflichtet, Ihre Mandanten unaufgefordert auf wichtige steuerliche Regelungen und Änderungen hinzuweisen. Wichtige Belehrungen sollten schriftlich vorgenommen werden, damit in einem eventuellen Haftungsfall die Belehrung nachgewiesen werden kann.
Das Steuer- und Gesellschaftsrecht ändert sich stetig. Zahlreiche Gesetzesänderungen, grundlegende Urteile des EuGH, des BVerfG, des BFH und des BGH sowie wichtige Verwaltungserlasse sind bei der Beratung anzuwenden. Das führt dazu, dass neue Belehrungsschreiben erstellt werden müssen oder bestehende Belehrungsschreiben an die neue Rechtslage angepasst werden müssen.
Das Werk "Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten" wurde 2015 von WP/StB Prof. Dr. Harald Schäfer und RA/StB Prof. Dr. Eberhard Schlarb begründet. Es wird seit 2017 von WP/StB Prof. Dr. Marcus Scholz und RAin/FAf-StR Caroline Luise Stark fortgesetzt.
Die Belehrungsschreiben erhalten Sie zusätzlich elektronisch im Microsoft Word®-Format.
Ersparen Sie sich zukünftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie unser praktisches Titel-Abonnement.
Hinweise zum Abonnement
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Wie gewohnt gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die aktuelle Ausgabe kann unter "Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten, 5. Auflage", Art.-Nr. 35751 bestellt werden.
Bitte beachten Sie:
Das Titel-Abo ist im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis enthalten.
