Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten, 5. Auflage
- Musterbelehrungsschreiben mit Erläuterungen
- Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: August 2021
Steuerberatend tätige sind verpflichtet, ihre Mandanten unaufgefordert auf wichtige steuerliche Regelungen und Änderungen hinzuweisen, damit Mandanten wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen treffen können und der gewünschte steuerliche Erfolg eintritt.
Wir empfehlen Ihnen, wichtige Belehrungen schriftlich vorzunehmen, damit Sie die Belehrung in einem eventuellen Haftungsfall nachweisen können. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn der Mandant nach einer Gestaltung steuerliche Vorgaben einhalten muss, damit der gewünschte Erfolg eintritt bzw. nicht verloren geht, z. B. bei Behaltefristen.
Die Kompaktwissen-Ausgabe gibt Ihnen zu den in der Praxis bedeutendsten steuerlichen Sachverhalten über 90 Belehrungsschreiben an die Hand. Dabei besprechen die Autoren die fachlichen und rechtlichen Hintergründe zu den jeweiligen Schreiben ausführlich.
Das Werk „Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten“ wurde 2015 von WP/StB Prof. Dr. Harald Schäfer und RA/StB Prof. Dr. Eberhard Schlarb begründet. Es wird ab 2017 von WP/StB Prof. Dr. Marcus Scholz und RAin/FAf-StR Caroline Luise Stark fortgesetzt. Die 5. Auflage wurde grundlegend aktualisiert und erheblich erweitert.
Abonnement "Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten"
Mit der praktischen Titel-Aboanlage Kompaktwissen Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Prof. Dr. Marcus Scholz
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Schäfer & Partner, Mannheim, Hochschule Pforzheim
Gestaltungsberatung/Abwehrberatung, Unternehmensbewertung, Abschlussprüfung
Caroline Luise Stark
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht, Dipl.-Finanzwirtin (FH)
