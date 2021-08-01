Art.-Nr. 35751 | Kompaktwissen

Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten, 5. Auflage

Hinweis- und Belehrungspflichten gegenüber dem Mandanten erfüllen
  • Musterbelehrungsschreiben mit Erläuterungen
  • Praxisbeispiele

Erscheinungstermin: August 2021

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Steuerberatend tätige sind verpflichtet, ihre Mandanten unaufgefordert auf wichtige steuerliche Regelungen und Änderungen hinzuweisen, damit Mandanten wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen treffen können und der gewünschte steuerliche Erfolg eintritt.

Wir empfehlen Ihnen, wichtige Belehrungen schriftlich vorzunehmen, damit Sie die Belehrung in einem eventuellen Haftungsfall nachweisen können. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn der Mandant nach einer Gestaltung steuerliche Vorgaben einhalten muss, damit der gewünschte Erfolg eintritt bzw. nicht verloren geht, z. B. bei Behaltefristen.

Die Kompaktwissen-Ausgabe gibt Ihnen zu den in der Praxis bedeutendsten steuerlichen Sachverhalten über 90 Belehrungsschreiben an die Hand. Dabei besprechen die Autoren die fachlichen und rechtlichen Hintergründe zu den jeweiligen Schreiben ausführlich.

Das Werk „Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten“ wurde 2015 von WP/StB Prof. Dr. Harald Schäfer und RA/StB Prof. Dr. Eberhard Schlarb begründet. Es wird ab 2017 von WP/StB Prof. Dr. Marcus Scholz und RAin/FAf-StR Caroline Luise Stark fortgesetzt. Die 5. Auflage wurde grundlegend aktualisiert und erheblich erweitert.

Abonnement "Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten"

Mit der praktischen Titel-Aboanlage Kompaktwissen Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 08/2021
Seitenzahl 329
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autoren

Portraitbild der referierenden Person Marcus Scholz

Prof. Dr. Marcus Scholz

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Schäfer & Partner, Mannheim, Hochschule Pforzheim

Gestaltungsberatung/Abwehrberatung, Unternehmensbewertung, Abschlussprüfung

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Caroline Luise Stark

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Details & Preise

Art.-Nr. 35751 | Kompaktwissen

Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten, 5. Auflage

Hinweis- und Belehrungspflichten gegenüber dem Mandanten erfüllen

Erscheinungstermin: August 2021

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 10471

Titel-Aboanlage Kompaktwissen Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)