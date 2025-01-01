Titel-Aboanlage Vereinsbesteuerung (E-Book)
- Praktische Hilfe bei der Steuererklärung
- Rechtliche Grundlagen und wichtige Steuerarten
- Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten
Beschreibung
Da die Finanzverwaltung ihre Prüfungstätigkeit auch im Vereinsbereich immer mehr ausdehnt, ergeben sich für Vereine immer größere Unsicherheiten z. B. im Bereich der Haftung oder der Gefährdung der Gemeinnützigkeit.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es wichtig, dem Anwender für seine Praxis zahlreiche Hilfestellungen zu geben. Dieses Buch erläutert sämtliche für die Vereinsbesteuerung wichtigen Bereiche: Rechtliche Grundlagen, Rechenschafts-, Buchführung- und Aufzeichnungspflichten, Haftung, Gemeinnützige Zwecke, Darstellung der Steuerarten Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Lotteriesteuer, Abgeltungsteuer, Geringfügige Beschäftigung, Satzungsbestimmungen, Erklärungen zur Überprüfung der Steuerbegünstigung, der Bereiche Spenden/Zuwendungen und Sponsoring sowie der Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts.
Das Fachbuch beinhaltet aktuelle Informationen über die erfolgten Rechtsänderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis sowie zur Sicherung und des Erhalts der Steuerbegünstigung.
Zahlreiche Beispiele, Tipps sowie ein formularbezogener Fall machen das Buch für Vereinsverantwortliche und Steuerberater zu einer unverzichtbaren Hilfe bei der täglichen Arbeit und der Abgabe der Steuererklärung „Die steuerliche Betriebsprüfung“.
Ersparen Sie sich zukünftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie unser praktisches Titel-Abonnement.
Hinweise zum Abonnement
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt mit der Ausgabe Vereinsbesteuerung Kompakt 2025/2026, 14. Auflage.
Die aktuelle Ausgabe kann unter Vereinsbesteuerung Kompakt 2020/2021, 13. Auflage, Art.-Nr. 12489 bestellt werden.
Kurzinfo
