Übergabe einer Landarztpraxis

Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte über 60 Jahren ist in den letzten zehn Jahren gestiegen, was zu einem Mangel an Nachfolgern führt, insbesondere in ländlichen Gebieten. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter den Fachkräftemangel, ungünstige Arbeitszeiten, begrenzte Honorare und die Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Das „Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz“ zielt darauf ab, diese Probleme anzugehen und die hausärztliche Versorgung zu stärken.

Die Übernahme einer bestehenden Praxis bietet Ärzten erhebliche Vorteile, da sie nicht die Risiken einer Neugründung auf sich nehmen müssen. Allerdings erfüllen nicht alle älteren Praxen moderne Standards, was zu Investitionsbedarf führen kann.

Die Übernahme einer Praxis als Vertragsarzt erfordert Kenntnisse über den Planungsbereich, in dem die Praxis angesiedelt ist. Es gibt offene und gesperrte Planungsbereiche, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Praxisübernahme stellen.