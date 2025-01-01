Art.-Nr. 12994 | Kompaktwissen

Alle wichtigen Schritte des Unternehmenserwerbs vom Letter of Intent bis zum endgültigen Unternehmensübergang
  • Darstellung aller wichtigen Schritte eines Unternehmenserwerbs
  • Fokussierung der steuerlichen Chancen und Risiken
  • Zahlreiche Beispiele und Beratungshinweise

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Beschreibung

Der Ablauf eines Unternehmenskaufs wird weitgehend von den Eigenschaften des zu übertragenden Unternehmens bestimmt. Zeigt ein potenzieller Erwerber Interesse an einer Unternehmensübernahme, bringt er dies in einer rechtlich unverbindlichen Absichtserklärung zum Ausdruck – dem sogenannten Letter of Intent.

Das Kompaktwissen erläutert alle wichtigen Schritte des Unternehmenserwerbs vom Letter of Intent bis zum endgültigen Unternehmensübergang und stellt dabei die maßgebenden steuerlichen Aspekte fundiert und übersichtlich heraus. Der Autor zeigt die Chancen eines Unternehmenserwerbs auf, warnt aber gleichzeitig vor permanenten (Steuer-)Risiken. Zahlreiche Beispiele und Beratungshinweise runden die Darstellung ab.

Kurzinfo

Format pdf + epub
Erscheinungstermin (vsl.) 01/2026
Seitenzahl (ca) 80
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis,Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Autor

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

Details & Preise

