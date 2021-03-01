US-Steuerreform "Tax Cuts and Jobs Act"

Die Autorin beschäftigt sich mit Auswirkungen der US-Steuerreform aus dem Jahre 2018 für internationale Konzerne mit Stammsitz in Deutschland.

Wegen der vielfältigen Änderungen müssen zahlreiche Entscheidungen auf den Prüfstand gestellt werden. Die Verfasserin greift wichtige Entscheidungen in den Bereichen „Finanzierung", „Vertrieb", „Produktion" sowie „Forschung und Entwicklung" heraus und stellt sich die Frage, ob steuerliche Aspekte künftig für eine Verlagerung vom Inland in die USA sprechen. Dazu sind die Entscheidungsmodelle der Steuerplanung neu zu entwerfen. Hierbei handelt es sich um einen kreativen Prozess, da ein Spannungsfeld zwischen der Einfachheit (Entscheidbarkeit) und der Differenziertheit (Realitätsbezug) des Modells besteht.