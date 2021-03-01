US-Steuerreform "Tax Cuts and Jobs Act"
Erscheinungstermin: März 2021
Beschreibung
Die Autorin beschäftigt sich mit Auswirkungen der US-Steuerreform aus dem Jahre 2018 für internationale Konzerne mit Stammsitz in Deutschland.
Wegen der vielfältigen Änderungen müssen zahlreiche Entscheidungen auf den Prüfstand gestellt werden. Die Verfasserin greift wichtige Entscheidungen in den Bereichen „Finanzierung", „Vertrieb", „Produktion" sowie „Forschung und Entwicklung" heraus und stellt sich die Frage, ob steuerliche Aspekte künftig für eine Verlagerung vom Inland in die USA sprechen. Dazu sind die Entscheidungsmodelle der Steuerplanung neu zu entwerfen. Hierbei handelt es sich um einen kreativen Prozess, da ein Spannungsfeld zwischen der Einfachheit (Entscheidbarkeit) und der Differenziertheit (Realitätsbezug) des Modells besteht.
Im weiteren Verlauf konzipiert die Verfasserin auf stringenter Basis entsprechende Partialmodelle für exemplarische Handlungsalternativen aus den genannten vier Bereichen, löst diese auf und leitet begründet entsprechende Handlungsempfehlungen ab.
Die Arbeit bildet nicht nur ein sehr gelungenes Beispiel für die betriebswirtschaftliche Steuerplanung im Einzelfall, sondern sie umreißt zugleich einen allgemeinen methodischen Ansatz.
Kurzinfo
Autorin
Nadine Koch, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre
Details & Preise
