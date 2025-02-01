Vereinbarungen zwischen Kapitalgesellschaften und ihren eigenen Gesellschaftern müssen, sofern sie wie unter fremden Dritten abgeschlossen sind, auch von der Finanzverwaltung anerkannt werden. Die Problematik dabei: Auch wenn Leistung und Gegenleistung im Ungleichgewicht sind, müssen die Verträge – so wie geschlossen – erfüllt werden. Dass die erhoffte Steuerwirkung ausbleibt, macht die Verträge weder nichtig noch anfechtbar.

Ein weiteres, oft unterschätztes Problem ist die Zeit. Die Entdeckung von verdeckten Gewinnausschüttungen reicht meist weit in die Vergangenheit. Eine Umqualifizierung von Einkünften betrifft also in aller Regel nicht nur das Entdeckungsjahr, sondern auch die Folgejahre.